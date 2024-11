RAINER SAKS Uus pealetung Zaporižžja oblastis? Venelaste arv lõunarindel on märgatavalt kasvanud

Väidetavalt on rünnakuüksused toodud eesliinide lähedale ning seepärast korratakse oma sõnumit, et pealetungi algus on päevade küsimus. Ukraina vägede kõneisiku hinnangul on Ukraina okupeeritud lõuna aladel (koos Krimmiga) Vene armeel paigutatud umbes 200 000 meest. Hilissuve luurehinnangud kõnelesid 170 000 mehe suurusest väehulgast ning peale seda viidi siit väiksemaid üksuseid Kurski suunale ning mõnel juhul ka toetama pealetungi Donbassis. Seega peaks Vene armee lõunarinde väegrupp olema viimase kuu jooksul märgatavalt suurenenud.