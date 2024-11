Marek Strandberg Pärnus hõljuti taas metanooliunelmates

Eile toimus Pärnus vesinikutootmise egiidi all rahvusvaheline konverents*. Kirsiks tordil olid kaks viimast ettekannet, mis olid pühendatud sellele, kuidas gaasiks põletatud puidust ja veest elektriga toodetud vesinikust saab metanooli toota. No muidugi saab. See keemiline reaktsioon on teada üsna ammu.

Suur küsimärk on aga selles, kas seda metanooli saab seejuures roheliseks pidada. Rohelise all peetakse silmas just seda, et kui metsast puu maha võtta, siis sinna kasvab mingi aja pärast puu tagasi. Fotosüntees pakib osa õhus olevast süsihappegaasist puiduks kokku ja nii see peaks ju toimima. Võimalik, et maailmas on kohti, kus asjad veel nii käivadki. Eestis paraku on keskkonnaagentuuri statistika järgi aga maakasutussektor, sh metsad ja põllud alates 2018. aastast peamiselt üleraie tõttu muutnud süsinikusidujast -heitjaks. Ehk: meie metsast võetav puit tuleb kaasa koos kõva süsinikuvõlaga – asemele kasvab vähem kui võetud.