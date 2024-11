TÕNIS VÄRNIK Ehitagem siiski uus ooperimaja

Seni olen näinud ainult Tõnis Lukast muretsemas selle pärast, mida Estonia lauljad, baleriinid ja teised töötajad teevad sel ajal, kui nende senise maja ümberehitus käib. Kahtlemata võtab see aastaid ja ma kipun küll arvama, et väga paljud nende hulgast otsivad võimalust leida tööd mujalt. Vägagi tõenäoliselt leiab nii mõnigi silmapaistvamatest tegijatest töö välismaal. Osa saab arvatavasti rakendust Vanemuises, aga kindlasti pole vähe ka neid, kes on sunnitud leppima mingi muu tööga. Kui ümberehitus valmis, on neid, kes tulevad tagasi, aga kindlasti leidub ka neid, kes on meie muusikateatrile kadunud.