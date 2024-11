Loone Ots Uus hinnatõus on hullem kui tsunami

Uute maksude kehtestamine ühelt poolt ja sellest välja kasvav hinnatõus on hullemad kui tsunami. Maksud-hinnad muudkui tõusevad ja tõusevad, kuni virutavad üle kallaste ja viivad kaasa ühiskonna heaolu, mis on niigi kõvasti langenud, ja turvatunde, mida samuti enam ammu ei ole. Lakmusena peegeldab tsunami mõju sündimuse kurblik kukkumine, mida paistab et ei saagi peatada. Kuid homo sapiens ei ole ainult kondid ja liha. Inimese kui liigi määrab tema võime omandada teadmisi, neid jagada, luua ise midagi kaunite kunstide vallas või vähemalt osata nautida teiste loodut, sellest heameelt tunda, selle üle arutleda. Õppida midagi, mis on kõrgem kui toidu koopasse tirimine. Õpetada oma ja teistegi kultuuri järglastele. Ja nii edasi.

Kultuur on õpitav ja mitte kaasa sündinud nähtus. Ja kultuuriga on nagu mistahes teise distsipliiniga: see nõuab pidevat tegelemist. Matemaatika valemid unuvad, kui gümnaasiumilõpetajast saab ülikoolis ajaloolane. Et tabada maali kvintessentsi, tuleb vaadata-võrrelda paljusid maale. Sama kehtib popmuusikast nõudlikuma muusika, art film’i või püstijalakomöödiast sõnavararikkama tekstiga draama kohta. Kui laps või noor on varakult harjunud kultuuriga kohtuma, siis on eeldusi, et ta suuremaks kasvades nõuab sotsioloogias kõrgkultuuriks nimetatud kultuuri aina rohkem. Mis omakorda innustab sellise kultuuri loojaid – neil on publik, nad ei loo kunstiväärtust ainult eneseväljenduseks.