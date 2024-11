KALEV STOICESCU Kurjuse telg taotleb jõule, agressioonile ja mõjutsoonidele põhinevat maailmakorda

Maailmas on tekitatud nii palju (info)kaost, ärevust ja ebakindlust, et paljud inimesed ootavadki uut ja päästvat maailmakorda, endale aru andmata, et see on alles süveneva ebakindluse, ebaõiguse ja ebaõigluse ajastu algus, kirjutab riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200).