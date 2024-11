RAINER SAKS Venelaste eesmärk on lähinädalatel ukrainlaste kaitse murda

Hetkel on ainus aeglase eduga pealetungi suund Donbassi lõunaosas, kuid reservide koondamisest on teateid ka teistelt suundadelt. Ukraina vastupanu üritatakse murda ka lähiajal oodatavate suuremate õhurünnakutega Ukraina tsiviiltaristu vastu. Kõike seda toetab väga aktiivne Venemaa juhtide meediakampaania ning suve USA-le ja Euroopa riikidele kasvab ilmsesti lähiajal veelgi.

Võib eeldada, et Venemaa presidendi hinnangul on USA ja Euroopa riikide otsustusprotsessid hetkel pärsitud ning Venemaal on võimalus luua endale soodsamad positsioonid suheteks USA uue presidendi administratsiooniga. Tegemist on pigem lühikese perspektiiviga plaaniga. Sõjaliste vaatlejate hinnangul puuduvad Venemaal reservid sellise intensiivsusega rünnakutega jätkamiseks pikema perioodi vältel.