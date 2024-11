Peaminister Kristen Michal on hoogsalt avalikkuses kinnitanud, et julgeolekumaksu kehtestamine toob endaga ka maksurahu, vähemalt 2027. aastani. «Valitsusel on kindlus, et saabub maksurahu,» kõlas täpne tsitaat vastusena Postimehe otseülekandes inimeste küsimustele (30.10.2024). Kui valitsusel võib maksurahu olla, siis rahvale seda küll ei pakuta, sest kliimaministeeriumi avaldatud jäätmeseaduse muutmise eelnõu kostitab Eesti peresid uute maksudega ning toob taas kaasa ka elementaarsete toiduainete hinnatõusu.