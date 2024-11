ANDREI KUZITŠKIN Hiina võib kasutada Põhja-Koread oma huvide edendamiseks Venemaal

Tegemist on Venemaa ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vahelise lepinguga, mille kahe riigi juhid – Putin ja Kim Jong-un – selle aasta juunis Pyongyangis allkirjastasid.

Huvitaval kombel rõhutas föderatsiooninõukogu pressiteenistus ratifitseeritud dokumendi «rahumeelset iseloomu». Venemaa asevälisminister Andrei Rudenko ütles aga riigiduumas lepingut tutvustades, et leping on «puhtalt kaitsva iseloomuga». See tekitab küsimuse: kas jutt käib Venemaa ja Põhja-Korea rahupüüdlustest või ühistest sõjaettevalmistustest?