Karmiks reaalsuseks on see, et see juhtus ajal, mil käib kaks veninud suurt sõda ja kümmekond väiksemat sõda korraga, rääkimata juba nn külmutatud konfliktidest ning kõik need ootavad lahendamist. Ehk siis nüüd tuleb oodata uut sõna USAs valitsemisohjad üle võtvalt Trumpilt, ent ka vastasmängijalt nr. 1 ehk Venemaa president Putinilt. Hiina liidri XI Jinpingi võib esialgu mõneks ajaks otsuste tegemisest kõrvale jätta ehk siis tulevad ikkagi kahe- ja mitte kolmepoolsed otsused kuumades sõdades. Igal juhul võis Putini Valdai foorumil 7. novembril peetud pikast kõnest ja vastustest küsimustele just säärast arusaama tema olulisima strateeglise partneri võimaliku rolli kohta välja lugeda.