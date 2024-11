Loodan ja usun, et põhiseaduse preambulis on kultuur sellest lahutamatu keele ja rahvusega ikkagi laiema tähendusega, mis hõlmab kultuursust väga erinevates valdkondades. Samamoodi kui teater Estonia, on kultuur ka see, kuidas töömehed Estonia juurdeehitust või muud kultuurimaja ehitaksid, mitte nad ei oleks ainult pelgalt küll suhteliselt hästi tasustatud, kuid kultuurikauged töölised.