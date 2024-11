Peskovi sõnul on positiivne see, et Trump ei kõnelenud kampaania ajal, ega ka praegu vajadusest suruda Venemaale peale strateegiline kaotus vaid rääkis soovist saavutada rahu. Peskov küll mainis, et president Trump on võrreldes president Bideniga ettearvamatum, kuid näib, et temaga on võimalik teha tehing. Tegemist ei ole juhusliku emotsiooni või improvisatsiooniga, vaid sihikindla sooviga õhutada lääne meedias levinud kaootilisi spekulatsioone president Trumpi Ukraina rahuplaani teemadel.