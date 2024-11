Venelased suruvad Ukraina idaosas peale juhmide ja tohutuid elavjõu ning lahingtehnika kaotusi nõudvate «liharünnakutega». Nad tungivad aeglaselt, aga kindlalt edasi, kuid ei suuda saavutada ukrainlaste rinde murenemist ega otsustavat läbimurret. Venelased kaotavad viimastel aegadel kuni poolteist tuhat meest ööpäevas ja see on väga ränk hind mõningase taktikalise edu eest.

Putin on niivõrd hõivatud Ukraina hävitamise idee realiseerimisega, et on unustanud selle kõrval kõik muu. Selline suhtumine on aga muutnud olukorda Venemaa ja tema endiste liitlaste suhetes olulisel määral. Kremlil on vaja hoida tegelikult mitut rinnet, millest sõda Ukrainaga on vaid jäämäe nähtav osa. Selle jääkolossi nähtamatu, veealune osa on ammu pragunenud ja selle küljest on lahti murenemas endised liitlased.