PEETER ESPAK USA valimisreitingud, mis vastasid tegelikkusele

Olgu the New York Times’ist või CNNist ja muust Pravda-meediast (see termin on üha enam kasutusel demokraatide partei kontorimeedia tarbeks USA esseistikas) nägime me pea eranditult täiesti moonutatud pilti reaalsusest, kus oli oma partei ehk demokraatide partei kandidaadile fooniloomiseks kasutusel mitmeid eri kuvandeid ja kunstnarratiive. Räägiti täiesti võrdses seisus olevatest valimistest kui ka võimalikust suurest edust Kamala Harrisele. Sealjuures olgu ka öeldud, et ei Rasmussen Reports ega ka Atlas Intel ei suutnud mõõta väidetavat Kamala Harrise peale augustis toimunud demokraatide partei kongressi saabunud edu (nn «Kamala bounch»), millest mitmed küsitlejad nagu ka kommentaatorid järeldasid, et vastav tõus võis olla teadlikult fabritseeritud.