VLADIMIR JUŠKIN Mälestused USA ja Venemaa ühisest tulevikust

Kui uudishimulik lugeja vaatab fotot USA presidendi Donald Trumpi ja tema Venemaa kolleegi Vladimir Putini esimesest kohtumisest 7. juulil 2017 Hamburgis toimunud G20 tippkohtumise raames, siis märkab ta kindlasti, et USA presidendi tool on täpselt nii palju madalam kui Venemaa presidendi oma, et nende pead oleksid pildi tegemise ajal põrandast ühel kõrgusel. Kui lugeja aga vaatab riikide nimekirju SKT järgi jooksevhindades, siis näeb ta, et 2023. aastal on USA osakaal maailma SKTst 14,8 protsenti ja Vene Föderatsiooni osakaal 3,5 protsenti.