Rail Balticust on räägitud/kirjutatud palju ja võiks ju arvata, et ega sel teemal enam midagi eriti lisada polegi. Poliitikuid selles küsimuses ümber veenda pole erilist lootust. Kes pooldab Rail Balticut, see pooldab, ja kes on vastu, see jääbki vastu olema. Selles plaanis on täiesti mõttetu ka mingi erikomisjoni loomine Rail Balticu projekti uurimiseks, nagu sellele projektile vastuseisjad riigikogus ette panid. Mind üllatab pigem see, et keegi, kes väidab end Eesti ja eestlaste heaolu eest võitlevat, üldse saab sellisele projektile vastu seista.