RAINER SAKS Putini kõnet tasub ühes punktis tähele panna

Venemaa presidendi Vladimir Putini kõnet Valdai foorumi ees tasub tähele panna vaid ühes punktis. Ta nimetas Venemaa sõjalise agressiooni eesmärgiks Ukrainas uue maailmakorra loomise, mis peab murdma USA või laiemalt lääne domineerimise. Sellises sõnastuses langeb see üsna täpselt kokku Hiina RV presidendi Xi Jinpingi avaldatud eesmärgiga, mida taotletakse koostöös Venemaaga. Venemaa presidendi nimetatud eesmärk ei tohiks olla üllatus neile, kes on jälginud tema esinemisi viimase 25 aasta vältel. Muus osas üritas ta veenda kuulajaid, et Venemaa kaotused Ukrainat rünnates on tühised.