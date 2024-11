JUHTKIRI Isadest positiivselt ja valehäbita

Viimasel ajal keerleb perekonna teemadest rääkides jutt üha enam emade ümber. Muidugi on nad meie elus olulised! Kuid isade roll pole peres sugugi vähemtähtis, ehkki tundub, et neid peetakse vaikimisi pigem taustategijateks. Ometigi tuleb mõista, et isad on samavõrra olulised. Turvalist perekonda ja lapse täisväärtuslikku kasvamist ei saa olla nendeta.

Isakuju, kes õpetab karmis elus hakkamasaamist, enda eest seismist, kuid ka teiste austamist, on väga-väga oluline. Kuna enamik õpetajaid, psühholooge ja sotsiaaltöötajaid on naised, siis kipub mehelik eeskuju laste elus jääma haruldasemaks, kui see võiks olla. Lisame siia tähelepaneku, et lahutuste korral kipuvad kohtud hooldusõiguse ikka emadele andma ning küllap võib nii juba mõista probleemi olemust. (Laste hooldusõigusvaidlused kohtutes on omaette traagiline teema; lastel on vaja mõistlikku suhtlust mõlema vanemaga, kuid see teadmine ei muuda olematuks isade nõrgemat positsiooni perevaidlustes.)

Kindlasti astub esile häälekaid vastuvaidlejaid ja neidki, kes ütlevad, et ka samasoolistes peredes võivad kasvada täisväärtuslikud lapsed, või neid, kelle meelest meeste iganenud patriarhaalne-repressiivne roll peabki kaduma.