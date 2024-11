NÄDALA NÄGU Donald Trump on vihatud vaenlaste hulgas

Meie ettekujutus Donald Trumpist on kujundatud USA meediakajastuse põhjal. Paraku ei ole see erapooletu, vaid tugevasti kallutatud. Sageli kajastatakse Trumpi seisukohti paarilauseliste lõikudena, mis on kontekstist välja rebitud nii, et näidata teda võimalikult halvas valguses.