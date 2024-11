KATRIN METSTAK Arstide miljonid eurod liiguvad ametnike tegemata töö tõttu Poola taskusse

Kuidas on võimalik, et sellise olulise seaduse väljatöötamisel jäeti kindlustusseltsidega eeltöö tegemata? Miks ei uuritud, kas seltsidel on huvi teenust pakkuda, millist statistikat nad vajavad õiglasemate hindade määramiseks ja milline võiks olla orienteeruv kindlustusmakse? Praegu kuuleme vastutavatelt ametnikelt, et ministeerium ei osanud ette näha, kuidas kahjustatistika puudumine sunnib kindlustusandjaid riske üle hindama ja kindlustusmaksed osutuvad seetõttu ülikõrgeks. Ainuüksi tervisekassa kulu on nüüd eelarves planeeritust viis miljonit eurot suurem. Seda raha pole tervisekassal kuskilt võtta.