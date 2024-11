RIHO TERRAS Saksamaa valitsuskriis on löök Euroopale kõige halvemal ajal

Ühest küljest on Saksamaa valitsuse lagunemine erakordselt halb, sest Euroopa on ebastabiilne ja käib sõda, USAs tuleb uus administratsioon, on ülemineku etapp ja me ei tea, kuidas see tulevikus käituma hakkab. Aga! Teisalt on see hea, sest lõpuks on aru saadud, et senine valitsemine ei ole jätkusuutlik ja vaja on selget lahendust.