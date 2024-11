Kes on minu valimiste analüüse aastakümnete jooksul jälginud, peavad tõdema, et olen alati eelistanud protsentidele absoluutarve.

Suurriikide puhul on viimased küll kuni kaheksakohalised, aga ütlevad pisutki sügavamale süüvida soovivale lugejale-kuulajale rohkem, kui mingi millestki vihjav protsent. Pealegi on absoluutarvud ausamad, sest kõik ju sõltub valimisaktiivsusest, mis on väga erinev. Too omakorda aga sõltub sellest, kui palju saab rahvas poliitikas kaasa rääkida rahvaalgatuse ja rahvahääletuse toel.