Venemaa president Vladimir Putin jätkas oma senist joont ning teatas, et ei helista valitud USA presidendile Donald Trumpile esimesena, kuna arvab, et president Trump võib ka ise talle helistada. Putin ironiseeris seejuures lääneriikide juhtide üle, kes varem talle helistasid, ja andis mõista, et need kõned ei olnud tema initsieeritud. Samas ta lisas, et on valmis USA uue presidendiga pidama dialoogi... President Trump ei läinud selle mänguga kaasa ning teatas lakooniliselt, et on valmis Venemaa presidendiga suhtlema.