Ameerikas ongi ju kombeks, et võim käib äri ja meediaga käsikäes. Siiani. Aga vaid sellest pole abi. Kokkuvõtvalt saab öelda, et möödunud 152 aasta vältel ja sõltumata sellest, kas tegu on olnud demokraadi või vabariiklase või mingi muu erakonnaga (Woodhull oli võrdsete õiguste partei ametlik kandidaat, partei tegutses ka vaid aastatel 1872–1888) on naiseks olemine see, mis just presidendivalimistel edu ei too. Naisi määratakse seal maal kõrgetesse ametitesse, aga vaat kui küsimus on olemuslikus rahva valikus, siis kaalukeel nende kasuks ei liigu.