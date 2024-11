Kogu maailm teadis, et president Joe Biden pole enam tippvormis. Pole kahtlustki, et kõigest oli teadlik ka presidendi lähikond. Ainus, kes ei teadnud, oli Biden ise. Seega oli demokraatide esiprobleem neil valimistel see, kuidas Jumalale varakult selgeks teha, et ta aeg on möödas.