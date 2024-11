Aga sõjakorrespondendid arutlevad nii: meile on ükskõik, kes Ameerikas võitis – Harris või Trump. Ameeriklased on russofoobid, nad vihkavad Venemaad ja jätkavad relvade tarnimist, et Ukraina saaks venelastega sõda pidada. Pole oluline, kes Valges Majas istub – Venemaa jaoks on peamine võitlus Kiievi režiimiga ja võidu saavutamine Ukraina natside üle.