Noorte meeste ja naiste väärtushinnangute süvenev lahknemine on probleem kõikjal arenenud maailmas, samuti Eestis. Probleemile on tähelepanu juhtinud mõjukad väljaanded, nagu The Economist (14.03.2024). Paradoksaalsel kombel pole arenenud maailmas ilmselt varem iial nii palju soolise võrdsuse teemaga tegeletud kui viimase paarikümne aasta jooksul.