Ilves on Eestis olnud jahiloom pikka aega. See sai täieliku lõpu 2016. aastal, sest ilvese arvukus kukkus absoluutsest tipust sügavikku. Sellest langusest on ilves küll jõudsalt kosunud, kuid mitte täielikult taastunud. Kuna metskitsede arvukus on praegu madalseisus, on ka ilvese arvukuses oodata peatset langust.