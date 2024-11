DANIIL MARTIKAINEN-JARLUKOVSKI Euroopale näidati Trumpi edumaad kõverpeeglist

Euroopa saab oma uudiseid Donald Trumpi kohta eelkõige suurte Ameerika väljaannete kaudu, mis on endise ja tulevase presidendi suhtes üldteada väga ebasõbralikud. Igaühel on õigus arvata Trumpi kohta mida iganes, ent see arvamus ei pruugi reaalsusega kooskõlas olla. Hea näide on see, kui USA meedia hakkas raporteerima Harrise ennustatud edu Iowa osariigis ühe küsitluse põhjal, mis osutus täiesti valeks. Trump on võitnud selles osariigis suure edumaaga.