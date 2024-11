President Alar Karis ütles «Eesti parimad ettevõtted 2024» auhinnagalal, et riigi roll ettevõtluse arendamisel on keskkonna ja institutsioonide loomine. Nii on. Roel Rutten ja Frans Boekema on aga kirjutanud, et mitte institutsioonid ei õpi, aga inimesed, milleks on vaja piisavalt avatud sotsiaalset kapitali. See tähendab, et institutsioonidest on vähe kasu, kui nendes tegutsevad inimesed omavahel ei suhtle või kui need ei muutu. Viimasel juhul, nagu kunagised gildid ja tsunftid, võivad institutsioonid ja suletud sotsiaalkapital saada koguni arengu takistajaks. Nagu keskaegsed pagarid ja sadulsepad on tsunftistunud ka Eesti ametkonnad, kes ei vaevu isegi samas ministeeriumis oma kontorist välja vaatama ja ajavad oma asja justkui paralleelmaailmades.