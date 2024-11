Kindral Sõrskõi sõnul on Venemaa kaotanud Kurski oblastis langenutena 7905 ja raskesti haavatutena 12 220 sõdurit. Vangi on langenud 717 Vene armee sõjaväelast. Lisaks on Vene armee kaotanud 54 tanki ja 276 soomukit. Kindral Sõrskõi jääb endale kindlaks, et operatsioon oli vajalik, et ennetada Vene vägede sissetungi Kurski suunalt Ukraina Sumõ oblasti aladele. Kindrali hinnangul on sellel suunal Vene väejuhatusel hetkel 45 tuhat sõdurit. See tähendab, et kaotuste tõttu on varem 50 tuhande suurune kontingent kahanenud ning Vene väejuhatusel ei ole jätkunud reserve, et kaotuseid kompenseerida.