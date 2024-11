RAIVO VARE Kuidas näeb Trump Kesk- ja Ida-Euroopa rolli geopoliitikas

Kindlasti. Tegelikult on see ühe suurema protsessi tulemus. Trump on selle nähtuse väljendusvorm ja see on korduv protsess Ameerika Ühendriikide ajaloos. Ajaloolased ja teadlased on tuvastanud umbes 80-aastase tsükli, mille jooksul Ameerika avaneb maailmale, võtab suhteliselt suure ja nüüd viimasel ajal juhtiva rolli, ma mõtlen siinkohal teise maailmasõja järgset aega. Kuid tsükliliselt hakkab mingil hetkel riik taas isolatsionismi langema, endasse tõmbuma ja see muster on tegelikult kordunud neli korda Ameerika Ühendriikide ajaloos. Põhimõtteliselt olemegi me selles isolatsionismi perioodis ning Ameerika teadlaste enda ennustuse järgi kestab see selle kümnendi lõpuni. Seega on Trump selle protsessi väljendusvorm.