MART RAUDSAAR Midagi on mäda USA sotsioloogias

USA valijad on rääkinud. Võit Wisconsini osariigis tähendab, et Donald Trumpil on valijameeste hääled koos ja tee Valgesse Majja sillutatud. Küsimuseks jääb üksnes, kui suureks kujuneb tema võit. Teiseks võib küsida, kas avaliku arvamuse uuringud on enam tänapäeval piisavalt usaldusväärne meetod, ennustamaks valimistulemusi, kirjutab päevakommentaaris arvamustoimetuse juhataja Mart Raudsaar.