Poola asepeaminister Gawkowski jällegi teatas intervjuus Radio Zet-ile, et Ukraina presidendi ettepanekud, et Poola paigutatud õhutõrje kasutamiseks sihtmärkide hävitamiseks Ukrainas õhuruumis, võivad kaasata Poola sõtta Venemaa vastu. Asepeaminister oli Ukraina presidendi peale selgesti solvunud ning välistas Poolas paikneva õhukaitse kasutamise Ukraina õhuruumis. Asepeaministri intervjuust kõlas tugevasti ka lapsikuvõitu solvumine, et Poolat ei tänata piisavalt toetuse eest Ukrainale. Venemaal on võimalus jätkata sõjaga ähvardamist lääneriikide suunal, kuni lääneriikide kommunikatsioon ja tegevus pakub selleks võimalusi.