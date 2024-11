ERKKI KOORT Globaalsed ümberkorraldused ehk Tallinn on Põhja-Koreale lähim NATO pealinn

Korea Rahvademokraatlik Vabariik ehk käibekõnes Põhja-Korea on meie jaoks enamasti kauge ning nii kinnine riik, et ei seostu kuidagi meie geopoliitilise asukohaga maailmas. Ometigi on vaatamata meie kaugusele ja vähestele kokkupuudetele Tallinn Põhja-Koreale lähim NATO pealinn. Lisaks peab Põhja-Koreast lähtuva ohu ja väljakutsetega rohkem hakkama tegelema Eestist ELi kõrgeks välisesindajaks siirdunud Kaja Kallas. See omakorda tõstab Eestit kindlasti rohkem selle paariariigi teadvusesse. Aga eelkõige oleme osa NATOst ning globaalsed konfliktid meie liitlastega mingil määral meid ikkagi puudutavad.