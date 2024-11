«Samal ajal oleme me «kestlikkuse» nimel öelnud, et 2030 peame me taastuvat elektrit tootma sama palju, kui me tarbime. Sellega saab maailmas hakkama vaid seitse riiki ja neil riikidel on selleks hoopis teised looduslikud eeldused. Aga meie riigikogu on võtnud vastu seaduse, et peab 100%. Mis sellest, et Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks 42,5%. Aga meie oleme ju «kestlikkuse» poolest eeskujuks teistele riikidele. «Planeet tuleb päästa» ja «Ambitsiooni peab olema». Nii öeldakse võimukoridorides.