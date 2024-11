JAAK TOMBERG Ettevaatliku optimisti moodne rahvavalgustus

Globaalkapitalismi ökoloogiline kriis on tervikuna väga raskesti hoomatav nähtus. Sel on oma majanduslikud, poliitilised, ühiskondlikud ja looduslikud tingimused, mis on omavahel keerukalt põimunud ning seetõttu rahuldava selgusega vaevaliselt eritletavad.