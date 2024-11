JUHTKIRI Üks president korraga

Kuid demokraatiale on omane, et võitja ei võta kõike, ja nii on see olnud ka viimaste USA valimiste järel. Ameerika Ühendriikide demokraatia on piisavalt juurdunud ja tugev, et mitte maalida viimsepäevastsenaariumeid. Eesti jaoks on oluline, et meie poliitikud ja diplomaadid teeksid Washingtoniga koostööd olenemata sellest, kumb kandidaat võidab. Meile on USA ülioluline liitlane.