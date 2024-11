WILLIAM HAGUE Trump ei ole Ronald Reagan – me kõik vajame, et ta kaotaks

Max Boot kirjeldab oma uues ja meisterlikus Ronald Reagani elulooraamatus mitut juhtumit, kui endine president ei pööranud poliitilistele otsustele piisavalt tähelepanu ja suhtus tõrksalt valitsusesiseste vaidluste lahendamisse. Üks silmatorkavaimaid näiteid on see, kui tema eelarvedirektor David Stockman võimuka kaitseministri Caspar Weinbergeriga kokku leppis, et sõjalisi kulutusi suurendatakse seitsme protsendi võrra aastas.

Stockman ei täpsustanud, millisest aastast alates kasv arvutati, mis võimaldas Weinbergeril lähtuda ametist lahkuva president Carteri viimasel hetkel suurendatud kaitsekulutustest. Selle tulemusena tõusid Ameerika kaitsekulutused Reagani ametiajal erakordselt, 66 protsenti, mis on suurim rahuaegne tõus USA ajaloos. See on poliitika, mida me alati Reaganiga seostame. Kuid kümneid miljardeid dollareid kulutati, ilma et Valge Maja oleks tegelikult seda kavatsenud. See sai juhtuda ainult sellepärast, et Reagan keeldus vahele astumast, kui Stockman talle kaebas, et tegemist on eksitusega.