JAAK MADISON Donald Trump suudaks Putinile vastu hakata

Donald Trump kõnelemas kampaaniakoosolekul New Yorgis 27. oktoobril 2024.

Donald Trumpil on taskus suur trump, ta on ettearvamatu. Kui Trump ähvardas Venemaa rünnaku korral Putinit löögiga Moskva pihta, siis pani see Putinit kõhklema, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison (Keskerakond).