TOOMAS ALATALU Maailm USA valimiste tulemuste ootuses

Peamine – need on valimised kümnendat aastat kestva sõja tingimustes, millest praegu uuesti võimul olev USA demokraatide valitsus (Obama-Biden) distantseeris end veel 2014.–2015. aastal, jättes tekkinud konflikti Berliini, Pariisi ja Moskva lahendada. Taas võimule pääsenult ei reageerinud Bideni valitsus 2021. aasta lõpul Ukraina palvetele tagada tema kaitse õhust. Vabariiklane Trump väidab küll, et tema ametiajal toimetas Putin kindlates piirides ja nüüd lõpetaks ta sõja päeva pealt. Paraku – kus on tagatis, et see nii ka sünnib. Pealegi alustab uus USA president valitsemist jaanuaris 2025 ja millise kursi ta valib, selgub eeldatavalt märtsis-aprillis.