Kose vallas tegutsevat Ahisilla talu külastas hiljuti põllumajandus- ja toiduameti (PTA) ametnik, mille tulemusel jääb talupere suure tõenäosusega ilma loomade heaolu toetustest. Talus kasvatatakse nimelt heinamaal rohumaakanu, kuid ametnik polnud rahul sellega, et kanadel ei kasutata heinamaal allapanu. Samuti leidis ametnik, et kanade pidamistihedus on liialt suur. Talupere vastuväide, et kanad on päevad läbi väljas ja tulevad oma liigutavatesse majakestesse ainult sööma või munema, ametnikku ei veennud.