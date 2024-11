Nüüd on 2025. aasta riigieelarve eelnõu riigikogus teisel lugemisel ja aeg selleks käes. Tean, et võtan sellega riski sattuda riigieelarve kritiseerijana Jürgen Ligi koostatavasse Kremli suuvoodrite nimekirja, rääkimata sellest, et võin sattuda peasotsi meelsuspolitsei huviorbiiti. Igaks juhuks tunnistan kohe vabatahtlikult üles, et olen kuulunud turumajanduse toetajate hulka ja Lihula samba suhtes olen ma juba ammu segaduses ja eksiteele sattunud. Vast ei lase peasots selle avaliku ülestunnistuse peale mind valijate nimekirjast maha tõmmata.

Kuid pidime rääkima riigieelarve eelnõust. Pean tunnistama, et sellega suutis Michali valitsus mind isegi üllatada: poleks nimelt arvanud, et see sellise kiirusega «Kaja-Kallastub». Vähe sellest, et jätkub Kaja innovaatiline lähenemine «Eesti rahvas jõukaks maksustada», sellele on lausa veelgi vinti peale keeratud uute maksude kehtestamise näol. Majandustõus pidi praeguseks juba kohal olema, selle ootamine meenutab aga juba kultusetendust «Godot oodates». Kui teda aastavahetuseks veel kohal pole, siis uuel aastal kindlasti rõõmustab rahvast, kinnitab peaminister. Kui majandus uute ja uute maksudega päris põhja ajada, siis ühel hetkel hakkab ta kasvama niikuinii, olgu peaministri nimi Kallas, Michal või Läänemets. Eks juba praegu räägitakse, et Michal on ministriks Läänemetsa valitsuses.