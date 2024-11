Kadri Paas Kuidas läheks minister Kristina Kallas vaieldamatult Eesti ajalukku?

Mõni aasta tagasi kirjutas keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk Sirbis, et riigikogu peaks kõigi seaduste juures kaaluma, kas need toetavad põhiseaduse preambulis seatud eesmärki. «Ja seda mitte ainult keele ja kultuuriga seotud seaduste puhul. Ka maksude, pensioni, transpordi, tervishoiu, regionaalpoliitika või mis tahes muu valdkonna seaduste puhul tuleks arvestada põhiseaduse preambuliga,» rõhutas Tomusk.

Sellesama pilguga peaksid oma tegevust hindama valitsus, valitsus- ja riigiasutused ning kohalikud omavalitsused. «Sellega tuleks arvestada ka riiklikes arengukavades, olgu need siis seotud keele, kultuuri või hariduse, metsanduse, transpordi, teedehoiu, riigikaitse või energiamajandusega. Preambuli prisma peaks alati käepärast olema Eesti presidendil, kelle ülesanne on kaaluda, kas üks või teine seadus on kooskõlas põhiseadusega,» lisas keeleameti juht.