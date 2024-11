PEETER VÕSU Keskmise kiiruse mõõtmine suurendab bürokraatiat ja kulusid

Tänavu on mitmeid kordi tõstatunud autode keskmise kiiruse mõõtmise teema. Viimastel kuudel on tulnud teavet, mis kinnitab, et juba on toimunud testmõõtmised ja käes on ka esimesed tulemused. Seda vaatamata seadusandluses vajaliku loata üldse hakatagi taolist mõõtmist kasutama. Tundub, nagu oleks selles küsimuses asjad juba otsustatud, kirjutab Tallinna elanik Peeter Võsu (Isamaa).