RAINER SAKS Venelastel on plaan, kuidas panna lääneriigid Ukraina toetamisest loobuma

Kõige olulisem on aru saada, miks Venemaa valitsus selliseid rünnakuid üritab läbi viia. Vähemalt praegu neile näib, et taoliste rünnakute abil on võimalik mõjutada endale sobivas suunas lääneriikide poliitikaid ja ühiskondi. Sealjuures on nad veendunud, et nad ise ei saa karistada ning lääneriigid taanduvad hoopis selle surve ees ning loovutavad Ukraina. Sama eesmärki taotlevad ka pidevalt lääne meedias avaldatavad Venemaa nõudmised sõja lõpetamise tingimuste osas, mis uuesti on karmistunud sõja alguses avaldatud ultimaatumi tasemele.