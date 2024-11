MEELIS OIDSALU Lappama läinud riigikaitseraportist on saamas peaministri probleem

Reformierakonna algatatud riigikaitseraport on hakanud nende enda jalgealust õõnestama. Riigikaitsekomisjon pole suutnud lohakalt alustatud poliitilise järelevalve protsessi siiani arusaadavalt eesmärgistada, mistõttu algatus on ka nende mainet kahjustanud. Praeguse olukorra taga on oravate ridadesse kuuluv endisest kaitseväelasest sariraportöör, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.