Raul Eamets Enne koitu ongi kõige pimedam aeg

Mida kõik need arvud ja hinnangud siis meile ütlevad? Kõigepealt seda, et oodatud majanduse elavnemist ei ole toimunud. Majandus põeb edasi, kui kasutada metafoore, siis söögiisu on natuke tagasi tulnud ja magada on parem, aga palavik (inflatsioon) on pigem tõusnud ja püsti olla ja toimetada veel ei jaksa.