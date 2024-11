RAINER SAKS Riis ja dollarid – Lõuna-Korea luure avas Venemaa ja Põhja-Korea diili sisu

Üldiselt ei tohiks Venemaa Rahvusliku Julgeolekunõukogu asejuhi avaldusi levitada ja analüüsida. Antud juhul siiski juhib tähelepanu tema arvamusele, et kui president Trump valitakse tagasi USA presidendiks ning ta proovib peatada sõda Ukrainas, siis tabab teda JFK saatus. Nagu näha, üritab Venemaa uuesti kinnistada arusaama, et keegi ei suuda mõjutada Venemaad Ukraina sõda lõpetama. Sarnast narratiivi levitati ka sõja alguses. Reaalses elus sõltub kõik olukorrast rindel. Praegu Venemaale näib, et hirmutamine heidutab lääneriike Ukraina toetamisega lõpuni minemast. Donald Trumpi võrdlemine JFK saatusega näitab aga, et Venemaa kommunikatsiooni insenerid siiski ei tunne ameeriklasi kuigi hästi ning ei oska nendega suhestuda.