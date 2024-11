JUHTKIRI Vajalik tormihoiatus

Laupäeval oli põhjust rõõmustada Saaremaa vabatahtlikel merepäästjatel, kes olid juba paar kuud varem paika pannud õppuse «Sügistorm» ja saidki selle läbi viia keset selle aasta esimest sügistormi. Ehk just sellistes tingimustes nagu sageli hädaolukorrad ette tulevadki.

Üldiselt paistab, et seekord möödus torm suuremate kahjudeta. Pühapäeva õhtuks oli teada üks vigastatu, kes toimetati haiglasse.

Palju halvemini on sellel nädalal läinud Hispaania Valencia autonoomses piirkonnas, kus esmaspäeval alanud torm tõi teisipäeval kaasa tulvaveed, mille tagajärjel sai surma enam kui 200 inimest. Päästetöötajad otsivad veel praegu läbi maa-aluseid garaaže ja tunneleid, et leida hukkunuid.

Rahva viha põhjuseks on veendumus, et riigi ja Valencia piirkonna juhid ei võtnud tormihoiatusi piisavalt tõsiselt. Meteoroloogid olid hoiatanud ränga tormi eest juba teisipäeva hommikul. Tsiviilkaitseagentuur aga saatis tulvahoiatuse välja alles sama päeva õhtul, kui hulk asulaid oli juba üle ujutatud ja sadu inimesi oli lõksu jäänud. Selleks ajaks oli häda suur ja päästjaid arvatagi nappis. Tõusev torm tabas inimesi õhtuse tipptunni ajal ummikutes ja paljud hukkusidki oma autodes.

Hispaanias toimunu annab taaskord märku, kui oluline on toimiv elanikkonnakaitse süsteem. See tähendab nii küllaldaselt vara antud ettehoiatust kui ka läbi mõeldud päästetööde korraldust. Selles valdkonnas tasub ikka pigem karta kui kahetseda ja olla valmis selleks, et järgmine kord võib minna hullemini.