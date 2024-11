JÜRI KOTŠINEV Venemaa välispoliitilisel malelaual on käigud otsa saanud

Kindel on see, et Põhja-Korea kooskõlastas oma piiratud väekontingendi saatmise Venemaale oma suure patrooni Hiinaga. Venemaa ja Hiina on viimastel aegadel puutunud kokku probleemidega. Venemaa on takerdunud Ukraina sõtta, mida ta kuidagi võita ei suuda ning Hiina on silmitsi majanduslangusega, mis kahandab rahva usaldust selle maa juhtkonna ja juhi Xi Jinpingi suhtes. Nii Moskva kui Peking süüdistavad USAd «külma sõja» mentaliteedis, mis jagas maailma kaheks vaenulikuks leeriks – idaks ja lääneks. Vene-Ukraina sõja algusest on Hiina ja Venemaa koostöö märgatavalt laienenud. See on toimunud Hiina taktikepi järgi.